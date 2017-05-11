 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 04:21 صباحاً
روابط سريعة
الحكومة الأمريكية تسجل 182 مليار دولار فائضًا بالميزانية في أبريل
دولار

الحكومة الأمريكية تسجل 182 مليار دولار فائضًا بالميزانية في أبريل

2017-05-11 04:06:02
وكالات

أشارت بيانات من وزارة الخزانة نشرت الأربعاء، أن الحكومة الأمريكية حققت فائضًا بالميزانية قدره 182 مليار دولار في أبريل، مخالفة توقعات السوق التي كانت تشير إلى عجز.

ووفقًا لبيان الخزانة الشهري للميزانية فإن فائض الميزانية في أبريل 2016 بلغ 106 مليارات دولار، بحسب وكالة “واس”.

وقال البيان إن العجز في الميزانية منذ بداية السنة المالية 2017 بلغ 344 مليار دولار مقارنة مع 353 مليار دولار في الفترة نفسها من سنة 2016.

وبدأت السنة المالية 2017 في أول أكتوبر الماضي. وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 456 مليار دولار بزيادة 4 بالمئة عن أبريل 2016، في حين بلغت المصروفات 273 مليار دولار بانخفاض قدره 18 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3