الحكومة الأمريكية تسجل 182 مليار دولار فائضًا بالميزانية في أبريل2017-05-11 04:06:02
أشارت بيانات من وزارة الخزانة نشرت الأربعاء، أن الحكومة الأمريكية حققت فائضًا بالميزانية قدره 182 مليار دولار في أبريل، مخالفة توقعات السوق التي كانت تشير إلى عجز.
ووفقًا لبيان الخزانة الشهري للميزانية فإن فائض الميزانية في أبريل 2016 بلغ 106 مليارات دولار، بحسب وكالة “واس”.
وقال البيان إن العجز في الميزانية منذ بداية السنة المالية 2017 بلغ 344 مليار دولار مقارنة مع 353 مليار دولار في الفترة نفسها من سنة 2016.
وبدأت السنة المالية 2017 في أول أكتوبر الماضي. وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 456 مليار دولار بزيادة 4 بالمئة عن أبريل 2016، في حين بلغت المصروفات 273 مليار دولار بانخفاض قدره 18 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
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