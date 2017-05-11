أغلقت الأسهم الأمريكية متباينة في ختام تعاملاتها يوم الأربعاء.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 32.67 نقطة أو ما يعادل 0.16 بالمئة إلى 20943.11 نقطة و صعد المؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقًا 2.62 نقطة أو 0.11 بالمئة ليغلق عند 2399.54 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعًا 8.56 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 6129.14 نقطة، بحسب وكالة أنباء “واس”.