غادر مطار القاهرة الدولي اليوم وفد شعبى مصري رفيع المستوى يضم شخصيات سياسية وإعلامية متوجها إلى بنغازى ، للمشاركة في مهرجان مؤسسة الأهرام الثقافي بالوطن العربي بمدينة بنغازي الليبية الذى يبدأ خلال الساعات المقبلة ويستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وأشاد محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، بمبادرة مؤسسة الأهرام بإقامة أول مهرجان ثقافي لها بمدينة بنغازي الليبية، وأكد على أهمية هذا المهرجان الذي تقيمه مؤسسة الأهرام في مد جسور التواصل بين أبناء الأمة العربية.

وأضاف العرابي، الذي يأتي على رأس المشاركين في الوفد المصري ، أن الأهرام مؤسسة عريقة لها دور تنويري ليس في مصر فقط ولكن في جميع أرجاء الوطن العربي، وأن رعايتها وتبنيها لهذا المهرجان ما هو إلا دليل على أنها أحد مفاصل دبلوماسية مصر الناعمة في توجهها نحو العالم الخارجي، مؤكدا أن جريدة الأهرام أسهمت في تشكيل وعي وضمير المصريين والأمة العربية كونها أقدم وأعرق صرح صحفي عملاق في الشرق الأوسط.

وأثنى العرابي على اختيار مصر لمدينة بنغازي كأول وجهاتها لإقامة هذا المهرجان الثقافي، كون أن الجوار الليبي يمثل عمقا استراتيجيا مهما للدولة المصرية، وأن استقرار ليبيا مهم لمصر بحكم التداخل المشترك بين الدولتين في المناحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، علاوة على أن مواجهة الإرهاب يعد الملف الأهم الذي تواجهه كل من مصر وليبيا بكل حسم، مشيرا إلى أن مبادرة مؤسسة الأهرام الثقافية تعد من أهم الروافد التي يمكن من خلالها مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف بالثقافة.

وقال العرابي إن مصر لها دور محوري في استقرار كافة دول المنطقة، وعلى رأسها ليبيا، وبلا شك فإن إقامة مثل هذا المهرجان الثقافي، وفي هذا التوقيت خصوصا ما هو إلا دليل على استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا في ضوء توحد كافة الفصائل والأطراف على أهمية النهوض بالدولة الليبية مرة أخرى بمساندة مصر، وما يدل على ذلك تبني كل من مصر والإمارات اللقاء بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لتوحيد الصف الليبي، وهنا يأتي دور هذا المهرجان الثقافي في مساندة جميع الجهود الليبية الرامية للاستقرار والبعد عن العنف والإرهاب والاقتتال الداخلي.

جدير بالذكر، أن مؤسسة الأهرام تقيم أولى مهرجاناتها الثقافية بالوطن العربي بمدينة بنغازي الليبية بمشاركة نحو 70 شخصية سياسية وثقافية وفكرية وإعلامية مصرية، وذلك من منطلق الدور التنويري الثقافي لمؤسسة الأهرام العريقة، وإيمانا بالدور الريادي لمصر في شتى أقطار الوطن العربي.

ويشمل برنامج المهرجان افتتاح أكبر معرض للكتاب ويضم نحو 3000 مؤلف هى الأحدث فى المكتبة المصرية والعربية ومثيلاتها من ليبيا، إلى جانب معرض مشترك وهو الأول من نوعه، حيث يضم عشرين لوحة لفنانى ليبيا إلى جانب عشرين عملا فنيا عالميا من مقتنيات الأهرام.

ويشمل برنامج المهرجان حوارا موسعا حول التحديات التى تواجه المنطقة وتأثيرها على العالم، بالإضافة إلى حلقة نقاشية عن حقوق الإنسان فى مواجهة الإرهاب والتطرف، وطرح الرؤى حول تحديث الخطاب الدينى فى العالم العربى وكيفية مواجهة التطرف، ويضم المهرجان أيضا جلسة خاصة تتحدث عن دور الشعر والإبداع في مواجهة الأفكار الهدامة.