قالت فصائل سورية مدعومة من الولايات المتحدة، إنها استردت مدينة الطبقة والسد القريب منها من تنظيم داعش بالكامل مساء اليوم /الأربعاء/ وهو هدف كبير مع استعداد الفصائل للهجوم على مدينة الرقة.

وقال ناصر حاج منصور المستشار لدى قوات سوريا الديمقراطية، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية، أنه تم تحرير الطبقة والسد، وهو الأكبر في سوريا، بشكل كامل بعدما طردت قوات سوريا الديمقراطية التنظيم المتشدد من المنطقة.

وأضاف أن معركة الرقة تعثرت حول الطبقة إذ أحرزت قوات سوريا الديمقراطية تقدما طفيفا فحسب بعدما حاصرت المدينة. وتوغلت القوات في المدينة قبل قرابة أسبوعين وسيطرت على معظم مناطقها وطوقت مقاتلي داعش في السد.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لمقاتلين أكراد وعرب، التنظيم المتشدد منذ أسابيع في الطبقة التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا غربي مدينة الرقة على امتداد نهر الفرات.

وبدعم من ضربات جوية وقوات خاصة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تضيق قوات سوريا الديمقراطية الخناق على مدينة الرقة قاعدة عمليات داعش في سوريا بهدف عزل المدينة والسيطرة عليها في نهاية الأمر.

وبدأت معركة الطبقة بعدما ساعدت القوات الأمريكية مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في القيام بعملية إنزال جوي على الضفة الجنوبية لنهر الفرات في أواخر مارس الماضي مما مكنها من السيطرة على قاعدة جوية قريبة مهمة.

ولا يزال التنظيم المتشدد يسيطر على مناطق بالصحراء مترامية الأطراف في شرق سوريا ومعظم محافظة دير الزور قرب الحدود مع العراق لكنه فقد السيطرة على أجزاء من أراضيه خلال العام الماضي.