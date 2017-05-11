قالت د.براءة جاسم – أستاذ علم النفس، إن “الكليبات والأغانى الهابطة لاتؤثر على حدوث الطلاق بشكل مباشر ولكن تساهم فى نظرة الرجل الدونية للمرأة”.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “اللمة الحلوة” المُذاع على فضائية “المحور” أن “الكليبات الهابطة أيضا تساعد على خلق تصورات لدى الرجل والمرأة عن الإرتباط والزواج خاطئة، ويخلقون حياة وهمية تختلف عن الواقع لذا يحدث الطلاق”.

وأشارت الخبيرة النفسية، إلى أن الأغانى الهابطة ذات الأصوات العالية تؤثر بالسلب على الأفراد، قائلة: “تؤثر الأغانى العالية الصوت على معدل تركيزنا وردود أفعالنا فتجعلها أبطأ على عكس الأشخاص الذين يستمعون للأغانى الهادئة”.

ولحماية أطفالنا من الموسيقى والأغانى الهابطة، قالت د.براءة جاسم: “لابد أن نجلس مع أطفالنا ونقوم بتوعيتهم، وأيضاً المدرس فى المدرسة عليه أن يقوم توعية الأطفال بضرر تلك الأغاني”.

وتابعت: “الأهل يقومون بتشغيل أغانى جيدة عكس تلك الأغانى الهابطة لأن الطفل يقوم بما يفعله أهله ، مشيرة إلى أن الأغانى تقدم رسائل معينة للإنسان ، ومنها التى تؤدى للعنف وأخرى البائسة”.

وإستكملت د.براءة جاسم حديثها قائلة: “أن الأغانى الهابطة تؤثر سلياً على أطفالنا وشبابنا ، فهى السبب لحدوث فشل الأطفال والتحرش فى الشارع”.