الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم في سوتشي2017-05-11 02:08:50
يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” في منتجع سوتشي اليوم الخميس.
وقال المكتب الإعلامي للكرملين، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء اليوم الأربعاء، بأن الجانبين سيبحثان سبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
من جهته، كشف السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن الرئيسين الروسي والفلسطيني سيبحثان في سوتشي أيضا نتائج القمة العربية، إلى جانب قضية مكافحة الإرهاب، كما سيتناولان نتائج لقاء عباس مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.
وتوقع السفير الفلسطيني أن يبحث بوتين وعباس مسائل المصالحة الوطنية الفلسطينية والعلاقات بين حركتي فتح وحماس ومكافحة الإرهاب، والتنسيق بين روسيا وفلسطين بشأن هذه القضايا.
و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفلسطيني محمود عباس أكدا أثناء محادثاتهما تمسك الجانبين بإحلال السلام في الشرق الأوسط، فيما أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق سلام شامل على أساس مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
-
وزير الصحة: الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة
أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة لمحافظات مصر تم خلالها تحديد الإمكانيات الحقيقية علي أرض الواقع بكل محافظة ، ...Wed, 10 May 2017 13:21:25 GMT
-
البورصة تربح 900 مليون جنيه ومؤشرها يرتفع 46ر0%
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/ وسط عمليات شراء من مؤسسات وصناديق استثمارية أجنبية وأفراد مصريين وعرب على أسهم منتقاه في قطاع ...Wed, 10 May 2017 13:10:08 GMT
-
"أراضي الدولة" تمنح محافظة القاهرة مهلة شهرين لحصر أراضيها
منحت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، محافظة القاهرة شهرين للانتهاء من الحصر الكامل لكل أراضيها ...Wed, 10 May 2017 12:51:22 GMT
-
واتس اب يضيف ميزة لحماية مستخدميه
أضاف تطبيق واتساب للتراسل الفوري ميزة جديدة بهدف توفير مزيد من الحماية لمعلومات المستخدمين التي يتم حفظها على شبكات تخزين خارجية. وأضاف واتس اب، التابع لشركة فيس ...Wed, 10 May 2017 10:54:25 GMT
-
بوتين يأمر بمضاعفة الإجراءات الأمنية خلال كأس القاراتWed, 10 May 2017 13:57:54 GMT
-
خبير اقتصادي: مصر لديها «أكبر احتياطات غاز طبيعي العالم»
وصف الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، أن حقول الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط بأنها “مستقبل الأجيال القادمة”، معتبرا اكتشافات الغاز الطبيعي في أخر ...Wed, 10 May 2017 12:21:14 GMT
-
البرلمان يصوت اليوم على قانون «العلاوة»Wed, 10 May 2017 10:37:12 GMT
-
فلسطين.. إضراب الأسرى يدخل يومه الـ24 والخميس "يوم غضب"
يواصل نحو 1700 أسير فلسطيني بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، إضرابهم المتواصل عن الطعام لليوم الـ24 على التوالي، فيما قررت اللجنة الوطنية لإسناد ...Wed, 10 May 2017 09:09:19 GMT
-
الريال يواجه أتلتيكو لحسم التأهل لنهائي دوري الابطال
يحل فريق ريال مدريد الإسبانى ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد بملعب “فيسنتي كالديرون”، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الاربعاء، فى إياب الدور نصف النهائي من منافسات ...Wed, 10 May 2017 08:29:49 GMT