يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” في منتجع سوتشي اليوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي للكرملين، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء اليوم الأربعاء، بأن الجانبين سيبحثان سبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

من جهته، كشف السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن الرئيسين الروسي والفلسطيني سيبحثان في سوتشي أيضا نتائج القمة العربية، إلى جانب قضية مكافحة الإرهاب، كما سيتناولان نتائج لقاء عباس مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وتوقع السفير الفلسطيني أن يبحث بوتين وعباس مسائل المصالحة الوطنية الفلسطينية والعلاقات بين حركتي فتح وحماس ومكافحة الإرهاب، والتنسيق بين روسيا وفلسطين بشأن هذه القضايا.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفلسطيني محمود عباس أكدا أثناء محادثاتهما تمسك الجانبين بإحلال السلام في الشرق الأوسط، فيما أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق سلام شامل على أساس مفاوضات مباشرة بين الطرفين.