أكد خبراء تابعون لهيئة الآثار والمتاحف في موسكو أنهم عثروا وسط المدينة على قطع أثرية نادرة تعود لحقبة القيصر الروسي “إيفان جروزني”.

وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة الروسية - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أمس الأربعاء- “عثرنا أثناء البحث على عدد من القطع النقدية الفضية المصكوكة يدويا من فئة الخمس كوبيكات، إحدى القطع صكت في دار عملات مدينة تفير، أما الباقية ففي موسكو”.

وأشار المتحدث إلى أن تلك القطع النقدية التي بلغ مجموعها (160 كوبيكا، أو سنتا) كانت محفوظة بإناء أجوف مصنوع من عظم الفيل، وبجانب الإناء، تم العثور على مجموعة نادرة من أحجار الشطرنج.

وأوضح الخبراء أن “العثور على تلك القطع النادرة تم عن طريق الصدفة، أثناء أعمال الحفر لبناء أحد المباني في وسط العاصمة الروسية، حيث قام الخبراء بعد انتشال القطع بتنظيفها وتغطيتها بمواد خاصة لنقلها إلى المتحف”.

يذكر أن تلك الموجودات تعود لحقبة القيصر الروسي “إيفان جروزني” الذي يعرف بـ”إيفان الرهيب” أمير موسكو، الذي توج كأول قيصر لروسيا العام 1547.