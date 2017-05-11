بالصور..كشف أثري جديد بدهشور2017-05-11 01:46:52
كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الاثار والعاملة بمنطقة آثار دهشور برئاسة عادل عكاشة مدير عام آثار المنطقة، عن حجرة الدفن الخاصة بهرم الملكي الذي يعود لعصر الأسرة الثالثة عشر والذي عثرت عليه البعثة الشهر الماضي علي بعد ٦٠٠ متر من هرم الملك ايمنيكاماو.
وأوضح عكاشة أنه بإزالة الأحجار التي تغطي الحجرة تم العثور علي صندوق الأواني الكانوبية الخاص بالمتوفي. و هو مصنوع من الخشب المغطي بطبقة من الجص حفر عليه ثلاثة أسطر من الكتابة الهيروغليفية لنصوص تلاوات لحماية المتوفي واسم صاحب الصندوق.
وأشار د.شريف عبد المنعم معاون وزير الآثار أنه من المرجح أن يكون الصندوق خاص بابنة الملك ايمنيكاماو أو أحد أفراد عائلته حيث عثرت البعثة الشهر الماضي علي لوحة حجرية محفور عليها ١٠ اسطر بالكتابة الهيروغليفية و عليها خرطوش الملك ايمنيكاماو.
و أضاف أن البعثة عثرت أيضا بداخل الصندوق علي أربعة لفائف بها لأحشاء المتوفي؛ و هي عبارة الكبد و المعدة و الأمعاء و الرئتين ، هذا بالإضافة إلى غطاء تابوت على شكل آدمي في حالة سيئة من الحفظ ورقائق ذهبية و مصباح من الحجر وبقايا عظام آدمية.
و أكد عيسي زيدان مدير عام الترميم الأولي بالمتحف المصري الكبير أن الحجر الذى تم رفعه للكشف عن حجرة الدفن يزن حوالى ١٣.٦٠٠طن، وتم تصميم ونش بوابة خاص بمقاسات وحمولة خاصة مع استخدام الصيانات الحرير حموله عشرون طن لرفع الغطاء حتى يتم استخراج اللقى الأثرية بأمان.
و قد زار د. خالد العناني وزير الآثار منطقة اثار دهشور لتفقد أعمال الحفائر، برفقة كلا من د. محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية، و علاء الشحات رئيس الإدارة المركزية للقاهرة و الجيزة.
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