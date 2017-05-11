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بالفيديو.. وكيل "الموسيقيين": النقابة تمنع الأغاني الهابطة
هاني شاكر نقيب الموسيقيين
هاني شاكر نقيب الموسيقيين

بالفيديو.. وكيل "الموسيقيين": النقابة تمنع الأغاني الهابطة

2017-05-11 01:41:27

قال محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة الموسيقيين، إنه، مع بدء تولي نقيب الموسيقيين الحالي هاني شاكر النقابة قام بإقصاء كثير من البنات كانت تغنى بطريقة مُخلة وإسفاف، ومع ذلك تم مهاجمته.

وأضاف أبو اليزيد مستنكراً – خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية “المحور”: “فيه ناس بتهاجمنا لما بنمنع الأغانى الهابطة ، إيه مصلحتهم فى إنتشار مثل هذه الأغانى؟!”.

وتابع وكيل نقابة الموسيقيين: “النقابة تمنع الأغانى الهابطة حفاظاً على شبابنا وأطفالنا والأسرة والذوق المصرى ، مشيراً أن نقيب الموسيقيين يقوم بمنعها ولكن يتم مهاجمته من أسماء كبيرة منهم: نقاد ومنتجين أفلام وصحفيين معروفين جداً”.

وتساءل أبو اليزيد قائلاً: “طالبتم بوجود نقابة تمنع الأغانى الهابطة وعندما قام بذلك هاجمتوه لماذا؟”.

وطالب بضرورة قرار رادع من الدولة ألا يتم طرح أو إذاعة أغنية على أي وسيلة إلا بتصريح من الدولة



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