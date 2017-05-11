نفي أشرف صلاح مدير عام العلاقات الثقافية بوزارة الآثار الخبر الذي تناقلته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بشأن إقامة أحد الأمراء بالعائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية حفلا ضخما لطلب الزواج من حبيبته أمام أهرامات الجيزة بتكلفة بلغت 40 مليون دولار أمريكى.

و أكد ان هذا الخبر عار تماما من الصحة و أن الوزارة لم يرد لها أي طلب من هذا القبيل، ولم تصدر أى تصريح أو موافقة بذلك الشأن.

وأضاف أن وزير الآثار د. خالد العناني كان قد أصدر قرارا بوقف إقامة حفلات الزفاف بالمناطق الأثرية.

وأكد أشرف محيي مدير عام منطقة آثار الجيزة أنه لم يتم إقامة أى حفلات زفاف بالآونة الأخيرة، وما يتم تداوله في الصحف والمواقع الإلكترونية هي مجرد إشاعات لا تمت للحقيقة بأى صلة.