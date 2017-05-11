صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، “تاريخ تطور اليسار فى أمريكا اللاتينية بين الثورة والديمقراطية ” للدكتور وليد محمود عبد الناصر.

ترك اليسار الثورىفى أمريكا اللاتينية إرثا سيبقى محل اهتمام العالم بأسره لأنه ترك بصمته عفى كافة أرجاء المعمورة بشكل أو آخر على الصعيدين الفكرى والسياسى، خصوصا كمصدر إلهام للكثير من المنظرين السياسيين والشباب الحالم بحياة أفضل وأكثر عدلا وإنصافا.

وهناك عديد من الحالات التى يتناولها هذا الكتاب حول موضوع اليسار فى أمريكا اللاتينية من المنظور التاريخى وفى وضعيته الراهنة فى محاولة تسعى إلى أن ترسم بقدر الإمكان صورة لجذور اليسار ورموزه وتجاربه وخبراته فى التاريخ الحديث والمعاصر، كما يركز على الخطوط العريضة لأنماط صحوة اليسار فى أمريكا اللاتينية على مدار العقد ونصف العقد الأخير، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الكتاب لانعكاسات تلك الصحوة على العلاقات العربية الأمريكية اللاتينية وعلى مواقف بلدان أمريكا اللاتينية تجاه القضايا الأساسية للوطن العربى.