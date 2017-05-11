أعلن الجيش اللبناني، أن أربع طائرات إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية /الأربعاء/ .

وذكر الجيش اللبناني - في بيان - أنه عند الساعة 9:30، خرقت طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15:40 من فوق بلدة كفركلا.

وأشار إلى أنه عند الساعة 10:10، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غربي بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17:50 من فوق بلدة علما الشعب.

ولفت البيان أنه عند الساعة 14:15، خرقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15:20 من فوق بلدة رميش.