أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله أمر بتغير القبلة من المسجد الأقصى، إلى المسجد الحرام إرضاءًا لرسوله محمد، قائلا: “النبى كان بيحب الكعبة، لأن اباه ابراهيم، قام ببنائها، ويعتبر أول المسلمين”.

وتابع “الجندي”، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، الأربعاء: “سيدنا إبراهيم الوحيد على الأرض الذي ابتعد عن ملة قومه، وكان مسلما قبل نزول اليهودية والمسيحية، بعث النبى محمد نفسه”.

واستكمل: “النبى محمد عندما كان يصلى ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، واستحى أن يراجع الله فى أمر الصلاة، تجاه المسجد الأقصى”، مستشهدا بقول الله تعالى: ” قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ”.