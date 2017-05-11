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"ايونجو" يؤدى اليمين الدستورية قائدا لجيش جنوب السودان
الجنرال جيمس ايونجو
الجنرال جيمس ايونجو

"ايونجو" يؤدى اليمين الدستورية قائدا لجيش جنوب السودان

2017-05-11 01:01:20

أدى الجنرال جيمس ايونجو /الأربعاء/ اليمين الدستورية كقائد جديد لجيش جنوب السودان، وذلك في احتفال بقصر الرئاسة وبحضور الرئيس سالفا كير.

وذكر راديو “صوت أمريكا” في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن قائد الجيش الجديد في جنوب السودان أكد عزمه العمل لتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية السلام بجنوب السودان لعام 2015، كما وعد بالعمل جاهداً من أجل إنهاء القتال في جنوب السودان.

وتعهد قائد الجيش الجديد بالوقوف في وجه تزايد عدد الجماعات المسلحة التي تسعى للإطاحة بحكومة الرئيس سالفا كير.

وكان كير أقال القائد السابق لجيش جنوب السودان بول مالونج مؤخرا دون إبداء أي أسباب.

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