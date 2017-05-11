التحالف الدولي: واشنطن ستبدأ سريعا تسليم الأسلحة للأكراد2017-05-11 00:47:49
قال المتحدث الأمريكي باسم التحالف الدولي ضد “داعش” العقيد جون دوريان، إن واشنطن ستبدأ سريعا تسليم شحنات أسلحة إلى مقاتلين أكراد في سورية، رغم انتقادات الرئيس التركي رجب أردوغان الذي دعا الرئيس دونالد ترامب إلى التراجع عن هذا القرار.
ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء، الأربعاء، عن العقيد دوريان قوله إن قسما من العتاد موجود أصلا في المكان نفسه ويمكن توزيعه “سريعا جدا”.
وأكد دوريان أن واشنطن ستتأكد من أن “كل قطعة سلاح” تسلم إلى مقاتلي الفصيل الكردي “ستوجه” ضد داعش.
ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن واشنطن تنوي مد المقاتلين الأكراد بأسلحة خفيفة وذخائر وعربات مدرعة وتجهيزات هندسية.
وتشمل اللائحة “رشاشات ثقيلة” للتمكن من التصدي للشاحنات المفخخة للمتطرفين ومدافع هاون، حسب العقيد دوريان.
وقد أذن البيت الأبيض لوزارة الدفاع (البنتاجون) بتسليم أسلحة لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية لتسريع دحر داعش في سوريا.
وأثار هذا القرار غضب تركيا التي تعتبر هؤلاء المقاتلين امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفائها الغربيين تنظيما “إرهابيا”.
وقال أردوغان في هذا الصدد إن الحرب ضد الإرهاب “لا يجب أن تقودها منظمة إرهابية أخرى”.
وأضاف: “نريد أن نعرف أن حلفاءنا سيقفون معنا وليس مع المنظمات الإرهابية”.
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