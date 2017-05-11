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مسيرات حاشدة في التشيك للمطالبة باستقالة الرئيس
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مسيرات حاشدة في التشيك للمطالبة باستقالة الرئيس

2017-05-11 00:35:34

نظم عدة الأف من المواطنين بالتشيك / الأربعاء / مسيرات حاشدة في براغ ومدن أخرى لمطالبة الرئيس ميلوس زيمان بإقالة وزير المالية اندريه بابيس.

وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن المشاركين في المسيرة التي تجمعت بوسط براغ طالبوا على وجه التحديد باستقالة الرئيس زيمان وإقالة وزير ماليته بابيس.

يذكر أن رئيس التشيك يرفض حتى الآن إقالة حليفه بابيس – الذى يعتبر واحدا من اكبر الاثرياء فى البلاد – بسبب مايتردد عن ارتكابه تجاوزات مالية، ويصر على ضرورة قيام الائتلاف الحاكم - المكون من 3 احزاب - اولا بالغاء الاتفاق الذى تم على اساسه تشكيل الحكومة الائتلافية.

يذكر أن التشيك سوف تشهد إجراء انتخابات تشريعية في شهر أكتوبر المقبل.

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