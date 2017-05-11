رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لكل من يقدم معلومات يمكن أن تؤدي إلى تحديد مكان أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة - التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وذكر راديو “صوت أمريكا” في نشرته الليلة، باللغة الإنجليزية، أن الخارجية الأمريكية رصدت الجائزة الضخمة في إطار أول تطبيق لبرنامج “جوائز مقابل العدالة”، مشيرا إلى أن واشنطن أدرجت الجولاني في قائمة الإرهابيين الأكثر خطراً عام 2013.

وأضاف “صوت أمريكا” أن الجولانى - وهو مواطن سوري يُعتقد أنه في الأربعينيات من العمر - يتولى قيادة جبهة النصرة التي كانت تسمى في الماضي باسم تنظيم “فتح الشام”، قطعت النصرة علاقاتها رسميا مع تنظيم القاعدة الإرهابي في العام الماضي.