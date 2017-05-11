 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 01:27 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. الجندي: التفكير في أسباب تحريم الخمر يضر بالعقيدة
خالد الجندي

بالفيديو.. الجندي: التفكير في أسباب تحريم الخمر يضر بالعقيدة

2017-05-11 00:07:22

شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أن تبرير حرمانية بعض الأمور التى أمر الله بتركها، يضر بالعقيدة، قائلا: “أمر الله تدريب على الطاعة، لأن الأموامر مبنية على الانقياد إلى الله الخالق العليم”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، الأربعاء: “العبادة غير معقولة المعنى، يعنى مينفعش نشغل مخنا عليها، مينفعش نسأل المغرب ثلاث ركعات ليه، مينفعش نقول لحم الخنزير حرام عشان الدودة الشريطية، ومينفعش نقول الخمر اتحرمت عشان بتذهب العقل، كل دى حكم تتقال من باب الوعظ، ده أمر من الله خلصت القصة”.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3