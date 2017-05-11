شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أن تبرير حرمانية بعض الأمور التى أمر الله بتركها، يضر بالعقيدة، قائلا: “أمر الله تدريب على الطاعة، لأن الأموامر مبنية على الانقياد إلى الله الخالق العليم”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، الأربعاء: “العبادة غير معقولة المعنى، يعنى مينفعش نشغل مخنا عليها، مينفعش نسأل المغرب ثلاث ركعات ليه، مينفعش نقول لحم الخنزير حرام عشان الدودة الشريطية، ومينفعش نقول الخمر اتحرمت عشان بتذهب العقل، كل دى حكم تتقال من باب الوعظ، ده أمر من الله خلصت القصة”.