قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة،يجب أن نلتفت للتقارير التى أشارت إلى خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم لعام 2017،سواء كانت حقيقة أم أكذوبة فجميعنا يعلم الحالة المتردية التى وصل إليها التعليم فى مصر.

وأشار نائب الجيزة إلى أن إصلاح التعليم فى مصر يحتاج إلى تطوير الأسلوب التعليمي وتغير شامل للمنظومة بداية من المناهج الدراسية وطريقة التعليم مروراً بنظام الأمتحانات حتى المدرسين كلأ يحتاج إلي إعادة هيكلة وتطوير،مؤكداً ان مصر لن تنهض من دون تطوير العملية التعليمية من كافة النواحى ويجب أن يكون التعليم من أولويات الحكومة لإحداث نهضة ونقلة حضارية تتواكب مع الدول المتقدمة .

وأكد بدوي،على ضرورة البدء في إصلاح العملية التعليمية بكافة مراحلها مع التركيز على ربط المواد التعليمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل أيضاً لتتناسب مع حجم التطور الذي وصل إلية العلم الحديث، مشيراً إلى أنه يجب ان يكون مدة سنوات التعليم هى تدريب على العمل الذى يتماشى مع قدرات الطالب للعمل بعد التخرج .