قتل 13 شخصا وأصيب 17 آخرون بجراح مختلفة، في اشتباكات جديدة، اندلعت بين قبيلتي السلامات والهبانية، بسبب سرقة أبقار، بولاية جنوب دارفور بالسودان.

وأوضح رئيس المجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور، صالح عبد الجبار، في تصريح اليوم /الأربعاء/ - أن الاشتباكات وقعت بمنطقة “التيس” التابعة لمحلية “برام” 90 كيلومترا جنوب نيالا عاصمة جنوب دارفور، بين مسلحين من قبيلتي السلامات والهبانية، ما نتج عنه سقوط 13 قتيلا و 17 جريحا من الطرفين.

وتعد هذه الاشتباكات هي الثانية بين القبيلتين خلال الأسبوع الجاري، نتيجة سرقة الأبقار، حيث اشتبك الطرفان أول أمس الاثنين، ما نتج عنه مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وفي سياق متصل .. أكد عبد الجبار، رئيس الوفد المكلف للوقوف على الأوضاع ميدانيا على مواقع الأحداث، بمحلية برام بين السلامات والهبانية، هدوء الأحوال الأمنية بالمنطقة، بجانب انتشار القوات الأمنية، والتي أسهمت في إيقاف الاقتتال بين الطرفين.

وقال عبد الجبار في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة عقب وصولها إلى محلية برام التقت بلجنة أمن المحلية، وناظر عموم الهبانية، يوسف الغالي، والعمد، الذين وافقوا على إيقاف الحرب، وتفريغ المعسكرات القبلية، داعيا إلى ضرورة إنزال التعهدات إلى أرض الواقع.

ونوه صالح إلى أن اللجنة ستجلس غدا الخميس مع السلامات لذات الغرض، مناشدا بمزيد من بسط هيبة الدولة، مطالبا القبائل بعدم حماية المجرمين وتسليمهم للعدالة، لاسيما وأن من مسببات المشاكل السرقات التي تتم من منفلتين يحتمون بالقبائل.