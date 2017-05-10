قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الشيخ سالم عبد الجليل ليس له علاقة بالأوقاف لا من قريب أو بعيد فهو مستقيل، لافتاً إلى أنه لن يسمح له بصعود المنبر حتى يبدى اعتذارا واضحا وتصحيحا لما قال.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، على فضائية “ON E”، مع الإعلامى عمرو أديب، أنها قناعات سالم عبد الجليل بعيداً عن الأوقاف والمساجد والمنابر، لافتاً إلى أن من يثير فتنة وبلبلة لن يسمح له بصعود المنبر ويجب على الفضائيات ألا تستضيفه أو تسمح له بمداخلة.

وأشار إلى أنه ليس من الحكمة تناول عقائد الآخرين أياً كانت، والعاقل يعمل على ما يجمع ولا يفرق، موضحاً أن ما يفترض الحديث فيه هى المشتركات الإنسانية بين الأديان.

وذكر أن هناك علم “فقه الأولويات”، و”فقه الموازنات”، و”فقه المقاصد”، مطالباً البرلمان المصرى بسرعة إخراج قانون الفتوى.

كان الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، فجّر موجات من الجدل، بعد تداول مقطع فيديو من حلقته الأخيرة لبرنامجه التلفزيوني بإحدى القنوات الفضائية، موجة واسعة الجدل بسبب تناوله للأديان الأخرى أثناء تفسير القرآن، حيث تعرض الداعية للدين المسيحى، بأقوال اعتبرها كثيرون ومتابعون، تأتى فى إطار ازدراء الأديان.