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بالفيديو.. جميل راتب: هذا هو عمري الحقيقي
الفنان جميل راتب

بالفيديو.. جميل راتب: هذا هو عمري الحقيقي

2017-05-10 23:13:25

كشف الفنان جميل راتب عن عمره الحقيقى، خلال لقائه مع الإعلامية «راغده شلهوب» فى برنامج «فحص شامل» على فضائية «الحياة»، قائلا أنه يبلغ من العمر 90 عام لانه من مواليد عام 1926.

وقال راتب إن اسمه الثلاثى جميل أبو بكر راتب، ويعمل بمهنة التمثيل والإخراج وإن كان الأقرب إلى قلبه منهما الإخراج لكن أعماله في التمثيل أكثر من الإخراج.

وأوضح أنه يعشق الإخراج خاصة المسرحى بصورة كبيرة.



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