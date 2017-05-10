"أبوحامد" يطالب بمحاكمة سالم عبدالجليل بتهمة ازدراء الأديان2017-05-10 23:18:19
طالب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، بمحاكمة وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بتهمة ازدراء الأديان، مشيرًا إلى أنه تقدم ببيان عاجل لوزير الأوقاف، بصفته المسئول عن المساجد فى مصر.
يأتى هذا بعد تصريحات الشيخ سالم عبدالجليل، التى قال خلالها إن المسيحيين ديانتهم فاسدة ومن يقول غير ذلك يضحك عليهم.
وقال أبو حامد” فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية النهار “One”، إن المجتمع يستند للدستور والمواطنة وحرية الاعتقاد ولا يحق لأحد محاكمة معتقدات الآخرين، مضيفاً أن عبد الجليل خالف الدستور.
فيما رد سالم عبد الجليل، موضحًا أنه قال ذلك خلال شرحه لآية قرآنية فى سورة آل عمران توضح أن غير المسلمين ليسوا مؤمنين، لكن التعامل معهم يكون بناء على الإنسانية والأخوة بالحب والمعروف، مضيفاً :”أنا موافق على المحاكمة لأنى أثق من تصريحاتى، وكونها ليست ازدراءً، لأننى لم أشتمهم أو أستحل دمهم، وقلت النصارى والمسيحيون كفرة، والمسلمون بالنسبة لهم كفرة، لكن المخالفة فى العقيدة لا تبيح الدم والعرض، وكل إنسان له الحرية فى اعتناق الدين الذى يريده”.
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