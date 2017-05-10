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بالفيديو.. جنات تغني «آه لو لعبت يا زهر»
جنات

بالفيديو.. جنات تغني «آه لو لعبت يا زهر»

2017-05-10 23:03:21

حرصت المطربة جنات على غناء أغنية شعبية للمرة الأولى لها، أثناء حلولها ضيفة على برنامج “تع أشرب شاي” للفنان غادة عادل.

وقامت جنات بغناء، أغنية “أه لو لعبت يا زهر” الشهيرة للمطرب أحمد شيبة، وأبهرت الجمهور بها، الذي تفاعل معها بالتصفيق الحار.

وأعربت غادة عادل عن اعجابها الشديد بغناء جنات بالشعبي للمرة الأولى، وقالت لها “لازم تغني شعبي”.



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