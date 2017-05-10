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بالصورة.. تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد 3 قمرات حياته
تامر حسني

بالصورة.. تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد 3 قمرات حياته

2017-05-10 22:59:06

نشر الفنان تامر حسنى صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يحتفل من خلالها بعيد ميلاد زوجته وابنتيه.

وعلق تامر حسنى على الصورة قائلا: “شهر ٥ ده في عيد ميلاد التلاته القمرات دول حياتي وروحي وقلبي كل سنه وانتوا زي مانتوا جوايا لأن مفيش أكتر من كده ربنا يخليكوا لي ويقدرني وأسعدكم يا رب”.

يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلم “تصبح على خير” الذى من المقرر عرضه فى عيد الفطر المقبل.

تامر حسني وزوجته وبناته

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