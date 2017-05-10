قال أحمد حامد الكاتب الصحفي، اليوم الأربعاء، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخليج هذا الأسبوع، كانت زيارة موفقة، تم فيها الحديث عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، كان على رئسها التزام مصر بالمشاركة في حماية أمن الخليج، خاصة قيام مصر بدور فعال بالمساهمة في تحقيق الأمن لدول الشرق الأوسط التي تعاني عدم الاستقرار.

ورجح «حامد» خلال لقائه برنامح نهارك سعيد على فضائية «نايل لايف»، أن مصر تحظى بدور الزعيم الذي يقود المنطقة لما لها من دور بارز في استقرار المنطقة أمنيا وازدهارها اقتصاديا.

وفي تعليقه على الدور الهام الذي تقوم به وزارة التموين في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، قال: «منذ تولي الدكتور على المصيلحي حقيبة وزارة التموين أحدث طفرة في قيادته للوزارة من خلال التركيز على دعم المواطن البسيط وتحديث البطاقات التموينية».

وأكد «حامد» أن وزارة التموين استعدت لاستقبال شهر رمضان باستيراد ضعف مايستهلكة المواطن خلال الشهر الكريم للقضاء على أزمة نقص واحتكار بعض سلع.

وتابع، قامت الحكومة في محاولة منها بتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط بدعم بطاقات التموين خلال شهر رمضان فقط بمليار جنيه ليصرف بواقع زيادة قدرها 14 جنيه لكل فرد على بطاقات التموين.

وعن ملف الثانوية العامة وجودة التعليم قال «حامد» إن جهات سيادية تولت طبع وتداول الأسئلة وأن دور وزارة التعليم فقط هو دور تنظيمي، مؤكدًا أن الجهات السيادية سوف تقوم بطبع وتداول الأسئلة قبل بدء الامتحانات بساعتين.

وأضاف، التعليم في المدارس الحكومية انتهى تمامًا من ناحية أخرى ارتفعت مصاريف المدارس الخاصة بدرجة عالية ما أوجب على وزير التربية والتعليم القيام بدور فعال من خلال تقييم وأحداث طفرة جديدة في المنظومة التعليمية.

وعن العلاوة الخاصة قال «حامد» الحكومة تتمسك بالمادة 5 من القانون والبرلمان يرفض وما بين مؤيد ومعارض بالأمس حدث توافق عليها ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت أرجئ مجلس النواب التصويت على القانون والبت فيه إلى جلسة اليوم وسوف تتم الموافقة عليه الاستقرار على القانون،

وتنص المادة الخامسة، على: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

كما أكد «حامد» على أن لقاء البابا تواضروس بملكة بريطانيا لقاء تاريخي في محاولة ناجحة لقيام رموز الدين في العالم بدورهم الفعال في التثقيف والتنوير والتعريف بالأديان.

وأضاف «حامد» زيارة بابا الفاتيكان لمصر كانت زيارة ناجحة ومقابلته بشيخ الأزهر تؤكد أن العالم يتكاتف على مواجهة الإرهاب ورفض العنف والتطرف القائم على أفكار شاذة باسم الأديان.