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السفير البريطانى بالقاهرة: المملكة المتحدة هى الشريك الطبيعى لمصر
جون كاسن

السفير البريطانى بالقاهرة: المملكة المتحدة هى الشريك الطبيعى لمصر

2017-05-10 22:56:35

قال السفير البريطانى بالقاهرة: إن شركة بى بى استثمرت 30 مليار دولار فى مصر وتخطط لـ13 مليار دولار بحلول 2020.

ونشر جون كاسن من خلال حسابه الرسمى على موقع التغريدات المصغرة تويتر صورة لعلمى مصر وبريطانيا وعلق عليها بالقول: “المملكة المتحدة هى الشريك الطبيعى لمصر، ونحن ملتزمون بالنمو والنجاح معا”.

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