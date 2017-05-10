أطلقت مونيكا منصور، ابنة بطل الكونغ فو الشهير يوسف منصور، أول علامة تجارية تحمل اسمها للملابس الرياضية النسائية وخضعت لجلسة تصوير بنفسها للترويج لمنتجها الخاص.

مونيكا منصور، أشعلت صفحتها عبر موقع «فيس بوك»، بجمالها وأناقتها وجسدها الرياضي الذي تتمتع به، حيث أنها تمتلك إلى جانب موهبة تصميم الأزياء صالة جيم تحمل نفس الماركة.

ابنة يوسف منصور التي ظهرت بعد عودة والدها للأضواء مجددًا بعد غياب طويل، كشفت عن سر رشاقتها قائلة: «إنها تقضي أوقات فراغها في تسلق الجبال وتشارك في ماراثون للجري».

يذكر أن مونيكا ظهرت هي وشقيقتها «ماجو» في أحد أفلام والدها، وهو «ميكانيكا»، الذي عرض عام 1993.