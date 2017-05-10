 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 11:52 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. جمال ابنة يوسف منصور في جلسة تصوير جديدة
يوسف منصور

شاهد.. جمال ابنة يوسف منصور في جلسة تصوير جديدة

2017-05-10 22:50:09

أطلقت مونيكا منصور، ابنة بطل الكونغ فو الشهير يوسف منصور، أول علامة تجارية تحمل اسمها للملابس الرياضية النسائية وخضعت لجلسة تصوير بنفسها للترويج لمنتجها الخاص.

مونيكا منصور، أشعلت صفحتها عبر موقع «فيس بوك»، بجمالها وأناقتها وجسدها الرياضي الذي تتمتع به، حيث أنها تمتلك إلى جانب موهبة تصميم الأزياء صالة جيم تحمل نفس الماركة.

ابنة يوسف منصور التي ظهرت بعد عودة والدها للأضواء مجددًا بعد غياب طويل، كشفت عن سر رشاقتها قائلة: «إنها تقضي أوقات فراغها في تسلق الجبال وتشارك في ماراثون للجري».

يذكر أن مونيكا ظهرت هي وشقيقتها «ماجو» في أحد أفلام والدها، وهو «ميكانيكا»، الذي عرض عام 1993.

يوسف منصور

يوسف منصور

يوسف منصور

يوسف منصور

ابنة يوسف منصور

ابنة يوسف منصور

مونيكا يوسف منصور

مونيكا يوسف منصور

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3