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الحبس المشدد 15 عاما لزوج قام باشعال النيران بزوجته
حبس

الحبس المشدد 15 عاما لزوج قام باشعال النيران بزوجته

2017-05-10 22:42:20

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد بركات الحبس المشدد 15 عاما لزوج لقيامة باشعال النيران بزوجته بسبب خلافات عائلية بينهما.
وكان المتهم مختار. ح قد قام باغراق جسد زوجته بماده مشتعله عقب تقييدها واشعل بجسدها النيران بغرض قتلها علي خلفية خلافات عائلية بينهما.

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