أحمد سليم أمينًا عامًا لـ"الأعلى للإعلام"

خلال اجتماع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي انعقد اليوم الأربعاء برئاسة الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، تم اختيار احمد سليم رئيس مجلس ادارة مجلة الاذاعة والتليفزيون، لمنصب الامين العام.

وعقد المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اجتماعا مساء اليوم بمقره الجديد في ماسبيرو برئاسة مكرم محمد وحضور كافة الأعضاء، وتوافق الأعضاء علي اختيار الكاتب الصحفي احمد سليم رئيس مجلس ادارة مجلة الاذاعة والتليفزيون، امينا عاما للمجلس مع الابقاء علي ابراهيم العراقي، وكيل أول وزارة الاعلام في منصبه.

وقال مكرم محمد رئيس المجلس، إنه تم إخطار الأعضاء الحضور بما استجد خلال لقائه بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، مؤكدا ان مشروع القانون الحالي للصحافة والإعلام لم يحدد العلاقات بشكل واضح بين المجلس والهيئات.

وأضاف مكرم في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء علي تحديد موعد للقاء عاجل، للوقوف علي أهم المشكلات التي تعترض عمل المجلس، متوقعا أن يتم تحديد الموعد عقب عودة المهندس شريف اسماعيل من لندن.

وأشار مكرم، إلى أن الاجتماع ناقش نقل تبعية المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات لمقر المجلس لنقل الاختصاص والعاملين طبقا لقانون التنظيم المؤسسي، لافتا ان عدد المراسلين الاجانب لا يتعدي 48 مراسل وان المجلس سيتولي اعدادهم وتسهيل كافة الاجراءات التى تتيح عملهم بمصر مع تحسين ادائهم والتواصل مع الدولة بشكل منتظم وعقد ندوات دولية معهم.

واوضح مكرم، ان أعضاء المجلس اتفقوا علي وجود آلية لمتابعة المحتوي البرامجي والفني لشهر رمضان بما يتناسب مع الذوق العام، مؤكدا علي اصدار بيان مناشدة لجميع المؤسسات الإعلامية والقنوات لمراعاة حق المشاهد دون تقييد لحرية الاعلام والتميز، مشيرا ان ذلك لن يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للاعلام وانه حق اصيل للمجلس الأعلى، والمجلس الاعلي المخول بتلقي شكاوي المواطنين والرد عليها فيما يتعلق بالمحتوي الإعلامي.

وطالب مكرم بتعديل بعض بنود قانون الصحافة والتنظيم المؤسسي للاعلام لتوضيح هوامش الاتفاق والاختلاف بين المجلس والهيئتين مع التأكيد علي اخطار المجلس بأي قرار يتعلق بقضايا الصحافة والاعلام.

وفيما يخص إصدارات المؤسسات الصحفية الورقية الاقل توزيعا اقترح مكرم تحويلها الى مواقع الكترونية ترشيدا للنفقات والخسائر.