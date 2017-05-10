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شاهد.. سيارة هدية لشبيهة اليسا
اليسا

شاهد.. سيارة هدية لشبيهة اليسا

2017-05-10 22:37:40

أثارت فتاة مصرية شبيهة بالفنانة اللبنانية إليسا، حالة جدل واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هدية قيمة تلقتها من زوجها المدعو أحمد جلال.

وقد نشر الزوج صورة الهدية وهي عبارة عن سيارة ماركة «شيفرولية كامير» موديل 2017، ونشر معها رسالة رومانسية عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قال فيها: «زوجتي الغالية وحبيبتي اللي إليسا أنا عارف إني زاولتك كتير وطبعا لو مزاولتكيش هلاقي مين هزاوله».

كما كتب لها رسالة رومانسية على السيارة وقد أثارت صورهما معًا العديد من التعليقات التي أكدت على التشابة الكبير بينها وبين إليسا حتى في الأسماء.

شبيهة اليسا

شبيهة اليسا

شبيهة اليسا

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