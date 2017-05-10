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مواطن يبحث عن شقيقته عبر "راديو هيتس"
الإعلامية اسماء مصطفى
الإعلامية اسماء مصطفى

مواطن يبحث عن شقيقته عبر "راديو هيتس"

2017-05-10 22:42:19

في حلقة عن “الخصام” خلال برنامج “في بيتها” عبر “راديو هيتس”، وجّه مواطن يُدعى “أحمد أبو الوفا” نداءً إلى شقيقته “فاطمة”، والتي تغيبت عن المنزل منذ عام.

أضاف المتصل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج “في بيتها” عبر “راديو هيتس”، أن شقيقته تركت منزلها بسبب خلافات عائلية، موضحًا أنهما كانا على خلاف و”قطيعة” منذ 20 عامًا، بسبب خلافات مادية، لكنه “مسامح” في حقوقه الآن، مقابل أن تعود أخته إلى منزلها وأولادها.

تابع أن شقيقته “فاطمة” تبلغ من العمر 55 عامًا، وسألوا عنها في كل الجهات المعنية، لكنهم لم يصلوا إليها بعد، لذلك وجّه “أحمد” نداءًا عبر الإذاعة، أن من يمكنه مساعدتهم في إيجاد شقيقته، يبلغهم بهذا، لافتًا إلى أنهم يسكنون في منطقة الضاهر بالقاهرة.

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