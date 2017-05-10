قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بتفقد العقار المنهار إثر إنفجار إسطوانة بوتاجاز بقرية برطس التابعة لمركز ومدينة أوسيم.

وأكد المحافظ، في تصريحات له، أن المنزل مكون من دور أرضي ودورين ومبني على حوائط حاملة وأسقف خشبية وعلى مساحة 70 م2.

وأوضح أن انفجار الاسطوانة اسفر عن وفاة حالتين وإصابة 8 أشخاص تم خروج ثلاثة منهم فضلا عن 3 حالات متواجدة بمستشفى إمبابة العام وحالتين تم تحويلهما لكل من مستشفى الهرم ومستشفى المنيرة بمحافظة القاهرة.

وقد قام المحافظ بزيارة المصابين عقب تفقده العقار ووجه بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين الذين تفاوت درجة إصابتهم بين حروق بدرجات متفاوتة وكسور وتم إجراء الإسعافات والاشعه اللازمة لهم.

رافق المحافظ اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ للمراكز والمدن والدكتور محمد عزمى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة.