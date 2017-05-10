أسقط الجيش الأردني، مساء اليوم الأربعاء، طائرة استطلاع مسيرة لدى اقترابها من الحدود الشمالية للأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصدر عسكري أردني مسئول قوله إن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني من نوع اف 16، تمكنت مساء اليوم من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة اقتربت من أجواء المملكة في الحدود الشمالية، شمال غرب المفرق.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، بسبب استمرار الطائرة من الاقتراب من الحدود، مما استدعى التعامل معها وإسقاطها.

وأوضح أن كوادر سلاح الجو الملكي قامت بجمع حطام الطائرة، والأجهزة التي كانت تحملها، ونقلها إلى قيادة سلاح الجو لفحصها والتعامل معها فنيا.