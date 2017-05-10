قال ضياء رشوان، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، يريد الاقتراب من اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، وهذا الامر ليس من حقه، مشددا على أن وظيفة المجلس الأعلى للصحافة والإعلام مراقبة المنتج سواء الصحفى أو الإعلامى، كما أن وجود مقر المجلس الأعلى للإعلام فى مبنى ماسبيرو يفقده الاستقلالية.

وأضاف “رشوان” خلال حواره مع مع الإعلامى خالد صلاح فى برنامج «آخر النهار» الذى يذاع على قناة «النهار» أنهم يهدفون ضبط الأداء الإعلامى، مطالبا أعضاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام بمتابعة دور هذا المجلس فى الدول الأوروبية، وكذلك فى المغرب، مشددا على أن الهيئة الوطنية للصحافة لم تناقش التغييرات الصحفية وناقشت فقط المعايير، وكل ما يتردد عن التغيير غير مسئول عنه الهيئة الوطنية للصحافة.