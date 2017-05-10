 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 10:27 مساءً
روابط سريعة
رشوان: مكرم محمد أحمد يريد التدخل في غير اختصاصه
ضياء رشوان نقيب الصحفيين

رشوان: مكرم محمد أحمد يريد التدخل في غير اختصاصه

2017-05-10 21:56:14

قال ضياء رشوان، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، يريد الاقتراب من اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، وهذا الامر ليس من حقه، مشددا على أن وظيفة المجلس الأعلى للصحافة والإعلام مراقبة المنتج سواء الصحفى أو الإعلامى، كما أن وجود مقر المجلس الأعلى للإعلام فى مبنى ماسبيرو يفقده الاستقلالية.

وأضاف “رشوان” خلال حواره مع مع الإعلامى خالد صلاح فى برنامج «آخر النهار» الذى يذاع على قناة «النهار» أنهم يهدفون ضبط الأداء الإعلامى، مطالبا أعضاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام بمتابعة دور هذا المجلس فى الدول الأوروبية، وكذلك فى المغرب، مشددا على أن الهيئة الوطنية للصحافة لم تناقش التغييرات الصحفية وناقشت فقط المعايير، وكل ما يتردد عن التغيير غير مسئول عنه الهيئة الوطنية للصحافة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3