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البحرية الليبية: إنقاذ 300 مهاجر غير شرعي قبالة ساحل صبراتة
البحرية الليبية

البحرية الليبية: إنقاذ 300 مهاجر غير شرعي قبالة ساحل صبراتة

2017-05-10 21:48:55

تمكنت البحرية الليبية ” حرس السواحل بقطاع طرابلس” من إنقاذ ما يزيد على (300) مهاجر غير شرعي كانوا على مركب خشبي، على بعد (19) ميلاً شمال صبراتة.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية، العقيد بحار أيوب قاسم، في تصريح لبوابة الوسط اليوم، إن حرس السواحل بقطاع طرابلس أنقذ اليوم ما يزيد على (300) مهاجر غير شرعي كانوا على مركب خشبي، على بعد (19) ميلاً شمال صبراتة.

وأضاف أن إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية وتدعى (سي وتش Sea - Watch) حاولت عرقلة عمل زورق حرس السواحل أثناء عمله في إنقاذ المهاجرين، في المياه الليبية وذلك بسعيها لأخذ المهاجرين عنوة بحجة أن ليبيا غير آمنة، وربما نشرت أخبارًا غير صحيحة حول الحادثة، ولذا فإننا نوضح الأمر ﻻحقًا عند وصول الدورية بالمهاجرين.

وأضاف أنه حدثت بعض المنواشات مع تجار الهجرة غير الشرعية، استعملت فيها الرماية الحية على بعض مسارات تحرك زورق الدورية.

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