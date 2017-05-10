أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أن المسئولية الاجتماعية أمر هام لأي مجتمع موضحا أن المجتمع الناجح يشترط توفير البيئة الآمنة المجتمع بتقليل نسب الفساد وتحقيق أعلى نسبة شفافية ووضع تسهيلات للاستثمار وتوفير ما يلزم من لإزالة العقبات البيروقراطية.

وقال سلامة - خلال كلمته بمؤتمر العالم اليوم للمسئولية الاجتماعية للشركات - إن بجانب دور الحكومة في المسئولية الاجتماعية لابد من وجود دور للشركات ورجال الأعمال.

وأكد أن هناك شركات عالمية ضخمة لخدمة الدور المجتمعي حيث يوجد مؤسسات ضخمة للتطور والتدريب والتعليم، حيث أصبحت المسئولية الاجتماعية بالنسبة لها جزء أساسي من التمويل وخطط الاستثمار بها.

وأضاف أن المجتمع الاقتصادي يستطيع تخطى هذه المرحلة الصعبة وذلك بفهمه لفكرة المسئولية الاجتماعية.