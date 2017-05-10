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تحرير ٢١٠٧ رهائن من أيدي عصابات الإتجار بالبشر في السودان
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحرير ٢١٠٧ رهائن من أيدي عصابات الإتجار بالبشر في السودان

2017-05-10 21:43:53

أعلنت قيادة قوات الدعم السريع بالسودان، أنها تمكنت من تحرير 2107 رهائن من أيدي عصابات الإتجار بالبشر في عدة ولايات، خلال الأشهر الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي لقوات الدعم السريع، المقدم آدم محمد صالح، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء لعرض استعداد القوات لتخريج دفعات جديدة من منسوبيها، إن ضحايا الإتجار بالبشر من جنسيات مختلفة، وتمكنت القوات من تحريرهم، وضبط عدد مقدر من الجناة المتهمين.

وأكد صالح جاهزيتهم لتخريج 11ألفا و450 جندياً من منسوبي قواتهم من مختلف ولايات السودان، يوم السبت المقبل، في احتفال بالساحة الخضراء بالخرطوم، يشهده الرئيس عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال شهر مايو الجاري تخريج ألفي جندي في ولاية سنار، و1297 جنديا في ولاية شمال دارفور، و1700 في ولاية جنوب دارفور، وانضمامهم لقوات الدعم السريع.

من جانبه، قال مدير إدارة التدريب بقوات الدعم السريع العميد ركن الصادق سيد أحمد، إن قواتهم جاهزة للتخرج بعد أن نالت جرعات التدريب الكافي في العلوم العسكرية، مبرزا أن تخريج الدفعة سيساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وحماية المصالح الحيوية للبلاد.

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