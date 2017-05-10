قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: “الله سبحانه وتعالى فى جعل أيامنا نفحات وأمرنا للتعرض لها، فاتقوا الله فى هذه الأيام واعبدوه حق العبادة، فالصلاة محطة للتزود، ورمضان إلى رمضان، ثم من الليالى ليلة النصف من شعبان، ويوم عرفة”.

وأضاف مفتى الجمهورية، فى كلمته باحتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان، بمسجد السيدة زينب، أن مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان تأتى من الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال قوموا ليلها وصوموا نهارها، مشيرًا إلى أن البعض شكك فى الحديث، متابعًا: “ونقول له أليس الصلاة والصيام وذكر النبى أعمال داخلة فى مفهوم الإسلام، أما عن المشككين فنقول أن هذا الدين هوجم منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وتأتى حملة شديدة على هذا الدين فى بداية القرن العشرين، وكلها تحديات للفكر وتشويه للعقل، ومع ذلك يقيد الله من يرد عن هذا الدين، ونحن الآن أمام هجمة جديدة من هذا التشكيك فى الدين، مضيفا أن كل هجمة يتعرض لها الإسلام يأتى بعدها نصر” .

وشارك فى الاحتفال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب، وعددًا من سفراء الدول العربية والإسلامية.