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ياسمين جمال تحتفل بانفصالها عن زوجها
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ياسمين جمال تحتفل بانفصالها عن زوجها

2017-05-10 21:42:37

احتفلت الفنانة المصرية ياسمين جمال، بانفصالها عن زوجها الفنان معوض إسماعيل، بطريقة مبتكرة وذلك بعد زواج دام لمدة ثمانية أشهر فقط.

ياسمين جمال، نشرت صورة من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، ظهرت فيها وهي تعطي ظهرها للكاميرا وتخلع خاتم زواجها لتؤكد بذلك أنه أصبح من الماضي، وعلقت على الصورة قائلة: «رجعت لحياة العزوبية مرة أخرى».

وعلى الرغم من عدم كشف ياسمين جمال، عن سبب انفصالها بهذه السرعة عن زوجها إلا أن بعض جمهورها أكد في التعليقات على الصورة أن المخدرات هي السبب واتهموا زوجها السابق بتعاطي كميات كبيرة من المخدرات حيث قال معلق: «جدعه طول عمري بحس إنه مش راجل والمخدرات لحست دماغه وأصابته بالعجز»، وذلك في الوقت الذي لم يعلق فيه الطرفان على هذه الاتهامات.

ياسمين جمال

ياسمين جمال

ياسمين جمال

ياسمين جمال

ياسمين جمال

ياسمين جمال

ياسمين جمال

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