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طرح 106 قطع أراضي بالمنطقة الصناعيه بالقنطرة شرق للاستثمار
ياسين طاهر - سكرتير عام محافظة المنوفية

طرح 106 قطع أراضي بالمنطقة الصناعيه بالقنطرة شرق للاستثمار

2017-05-10 21:41:14
خاص - محيط

طرحت محافظة الإسماعيلية 106 قطع أرض من أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق لإقامة مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع.
وأكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء - أن المشروعات الصناعية تحتل الأولوية الأولى وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وتابع أن الأراضي تنقسم إلى 52 قطعة بمساحات متنوعة بالمرحلة الخامسة بسعر 10 جنيهات للمتر بالإضافة إلى 5 % زيادة سنوية لإقامة مشروعات صناعية وغذائية بدون ترفيق و4 قطع غرب المرحلة الأولى بسعر 11 جنيها للمتر، بالإضافة إلى 5 % زيادة سنوية لإقامة مشروعات صناعية متنوعة بدون ترفيق و33 قطعة بمنطقة الصناعات الصغيرة لأبناء محافظة الإسماعيلية فقط بسعر 5 جنيهات للمتر، بالإضافة إلى 5% زيادة سنوية بدون ترفيق، بالإضافة إلى 12 قطعة بالمرحلة الثانية بسعر 40 جنيها للمتر وزيادة 5% سنويا مرفقة بجانب 5 قطع بالمرحلة الأولى بسعر 40 جنيها للمتر وزيادة 5 % زيادة سنوية مرفقة، مشيرا إلى أن باب التقديم مفتوح حتي يوم 2 يونيو المقبل.

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