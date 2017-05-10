طرحت محافظة الإسماعيلية 106 قطع أرض من أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق لإقامة مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع.

وأكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء - أن المشروعات الصناعية تحتل الأولوية الأولى وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وتابع أن الأراضي تنقسم إلى 52 قطعة بمساحات متنوعة بالمرحلة الخامسة بسعر 10 جنيهات للمتر بالإضافة إلى 5 % زيادة سنوية لإقامة مشروعات صناعية وغذائية بدون ترفيق و4 قطع غرب المرحلة الأولى بسعر 11 جنيها للمتر، بالإضافة إلى 5 % زيادة سنوية لإقامة مشروعات صناعية متنوعة بدون ترفيق و33 قطعة بمنطقة الصناعات الصغيرة لأبناء محافظة الإسماعيلية فقط بسعر 5 جنيهات للمتر، بالإضافة إلى 5% زيادة سنوية بدون ترفيق، بالإضافة إلى 12 قطعة بالمرحلة الثانية بسعر 40 جنيها للمتر وزيادة 5% سنويا مرفقة بجانب 5 قطع بالمرحلة الأولى بسعر 40 جنيها للمتر وزيادة 5 % زيادة سنوية مرفقة، مشيرا إلى أن باب التقديم مفتوح حتي يوم 2 يونيو المقبل.