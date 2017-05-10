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العضو المنتدب في توتال ل"محيط": ٤٠ مليون دولار استثمارات الشركة في مصر العام الحالي
ايان لو بيتين توتال

العضو المنتدب في توتال ل"محيط": ٤٠ مليون دولار استثمارات الشركة في مصر العام الحالي

2017-05-10 21:59:46
محيط– محمد منصور

قال ايان لو بيتيه العضو المنتدب في توتال ايجيبت ل”محيط”: ان الشركة تضخ استثمارات في مصر تبلغ ٤٠ مليون دولار  العام الحالي ٢٠١٧ في مجال الطاقة تتمثل في مخازن لوجيستية ومحطات تزويد الوقود.

وأشار ايان لو بيتيه العضو المنتدب في توتال ايجيبت  في تصريحاته اليوم عقب اطلاق حملة السلامة على الطرق بالتعاون مع شركة كريم لطلب السيارات عبر الهاتف، ان شركة توتال تضيف ٥ محطات للوقود هذا العام في مصر لتلبية الطلب وكذلك ترفع من حجم انتاج زيوت التشحيم.

أضاف بيتيه أن توتال ايجيبت باعت ٣٦٠٧ مليون طن وقود في مصر العام الماضي.

وقال: تستثمر توتال العالمية من ١٨ الى ٢٠ مليار دولار سنويا في مجالات الطاقة حيث تعد الشركة الرابعة حول العالم في خدمات البترول والغاز.

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