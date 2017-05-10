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بالفيديو والصور.. رغم الخسارة.. ريال مدريد يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
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بالفيديو والصور.. رغم الخسارة.. ريال مدريد يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

2017-05-10 22:37:02
محيط - أحمد عبد الخالق

تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة في إياب دور نصف النهائي أمام نظيره أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بملعب فيسنتي كالديرون.

وجاءت أهداف أتليتكو عن طريق ساؤول نيجيز في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد تحويله عرضية برأسه داخل شباك كيلور نافاس حارس الريال.

وبعدها بدقيقتين استطاع أنطوان جريزمان تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء لم يتردد الحكم في احتسابها ضد الريال

وفي الدقيقة 44 عاد ريال مدريد بهدف عن طريق لاعبه أيسكو بعدما حصل الميرنجي على رمية تماس لعبها رونالدو لزميله بنزيمه ليراوغ ثلاثي أتليتكو على خط المرمى ويمررها لتوني كروس الذي سددها ويتصدى لها حارس أتليتكو ويكملها ايسكو في الشباك.

فرض أتلتيكو مدريد السيطرة على وسط الملعب وقدم أداءً رائعاً مع بداية الشوط الثاني ولكن دفاع الريال حاول إغلاق المساحات وسنحت فرصة قريبة من جريزمان أبعدها نافاس ثم ظهر بنزيمة بكرة سريعة وأشرك أتلتيكو مدريد تغييرين في الدقيقة 56 بنزول جاميرو وبارتي بدلاً من توريس وخيمينيز في مغامرة هجومية من سيميوني.

واصل أتلتيكو مدريد محاولاته الجريئة على المرمى وسط تمركز رائع من لاعبي الريال قبل أن تسنح فرصة محققة لأصحاب الأرض إلا أن الحارس نافاس وقف حائلاً أمام الهدف الثالث بتصديه لانفرادين محققية من تسديدة قوية ثم كرة بالرأس متابعة لها.

وأضاع كريم بنزيمة هدفاً سهلاً بضربة رأس بجانب القائم قبل أن يتلاعب بنزيمة بمدافعي أتلتيكو ولكنه سقط في الأرض بعد إلتحام ، وأشرك أتلتيكو مدريد آخر أوراقه بنزول أنخيل كوريا بدلاً من كوكي في الدقيقة 76 بينما دفع ريال مدريد بتغييرين بنزول أسينسيو ولوكاس بدلاً من بنزيمة وكاسيميرو.

وأبعد راموس فرصة محققة لأتلتيكو من كرة عرضية قبل أن يودعها جاميرو الشباك ، وأنقذ دفاع الروخي بلانكوس كرة عرضية من إيسكو.. وأبعد الريال انطلاقة خطيرة من جريزمان واتسمت الدقائق الأخيرة بالخشونة من جانب لاعبي أتلتيكو ونال كوريا إنذاراً لعرقلة رونالدو.

وأشرك ريال مدريد آخر تغييراته بنزول موراتا بدلاً من إيسكو أحد نجوم اللقاء.. وأبعد دفاع أتلتيكو محاولة من موراتا ووجه كروس تسديدة اصطدمت بالأقدام قبل أن يبعد نافاس محاولة من جريزمان لينتهي اللقاء بخسارة الريال وتأهله للنهائي.

بتلك النتيجة يلتقي ريال مدريد مع نظيره يوفنتوس في نهائي البطولة الذي سيقام في كارديف 3 يونيو القادم

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انطوان جريزمان - اتليتكو مدريد

اتليتكو مدريد - ريال مدريد

انطوان جريزمان - اتليتكو مدريد

ساؤول نيجيز - اتليتكو مدريد

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