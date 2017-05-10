تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة في إياب دور نصف النهائي أمام نظيره أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بملعب فيسنتي كالديرون.

وجاءت أهداف أتليتكو عن طريق ساؤول نيجيز في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد تحويله عرضية برأسه داخل شباك كيلور نافاس حارس الريال.

اتليتكو مدريد 1 : 0 ريال مدريد ، ساؤول د12 pic.twitter.com/8kYGxmKk5t — أهداف كرة القدم (@OnSideArVideo) 10 May 2017

وبعدها بدقيقتين استطاع أنطوان جريزمان تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء لم يتردد الحكم في احتسابها ضد الريال

اتليتكو مدريد 2 : 0 ريال مدريد ، جريزمان د16 pic.twitter.com/gnry8u721T — أهداف كرة القدم (@OnSideArVideo) 10 May 2017

وفي الدقيقة 44 عاد ريال مدريد بهدف عن طريق لاعبه أيسكو بعدما حصل الميرنجي على رمية تماس لعبها رونالدو لزميله بنزيمه ليراوغ ثلاثي أتليتكو على خط المرمى ويمررها لتوني كروس الذي سددها ويتصدى لها حارس أتليتكو ويكملها ايسكو في الشباك.

أتلتيكو مدريد 2×1 ريال مدريد , إيسكو د42 pic.twitter.com/BE3LA61LKD — أهداف دوري الأبطال (@UclArabicMedia) 10 May 2017

فرض أتلتيكو مدريد السيطرة على وسط الملعب وقدم أداءً رائعاً مع بداية الشوط الثاني ولكن دفاع الريال حاول إغلاق المساحات وسنحت فرصة قريبة من جريزمان أبعدها نافاس ثم ظهر بنزيمة بكرة سريعة وأشرك أتلتيكو مدريد تغييرين في الدقيقة 56 بنزول جاميرو وبارتي بدلاً من توريس وخيمينيز في مغامرة هجومية من سيميوني.

واصل أتلتيكو مدريد محاولاته الجريئة على المرمى وسط تمركز رائع من لاعبي الريال قبل أن تسنح فرصة محققة لأصحاب الأرض إلا أن الحارس نافاس وقف حائلاً أمام الهدف الثالث بتصديه لانفرادين محققية من تسديدة قوية ثم كرة بالرأس متابعة لها.

وأضاع كريم بنزيمة هدفاً سهلاً بضربة رأس بجانب القائم قبل أن يتلاعب بنزيمة بمدافعي أتلتيكو ولكنه سقط في الأرض بعد إلتحام ، وأشرك أتلتيكو مدريد آخر أوراقه بنزول أنخيل كوريا بدلاً من كوكي في الدقيقة 76 بينما دفع ريال مدريد بتغييرين بنزول أسينسيو ولوكاس بدلاً من بنزيمة وكاسيميرو.

وأبعد راموس فرصة محققة لأتلتيكو من كرة عرضية قبل أن يودعها جاميرو الشباك ، وأنقذ دفاع الروخي بلانكوس كرة عرضية من إيسكو.. وأبعد الريال انطلاقة خطيرة من جريزمان واتسمت الدقائق الأخيرة بالخشونة من جانب لاعبي أتلتيكو ونال كوريا إنذاراً لعرقلة رونالدو.

وأشرك ريال مدريد آخر تغييراته بنزول موراتا بدلاً من إيسكو أحد نجوم اللقاء.. وأبعد دفاع أتلتيكو محاولة من موراتا ووجه كروس تسديدة اصطدمت بالأقدام قبل أن يبعد نافاس محاولة من جريزمان لينتهي اللقاء بخسارة الريال وتأهله للنهائي.

بتلك النتيجة يلتقي ريال مدريد مع نظيره يوفنتوس في نهائي البطولة الذي سيقام في كارديف 3 يونيو القادم