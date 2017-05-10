تمسك الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق بتصريحاته السابقة، التى وصف فيها المسيحيين بالكفار، وقال إن العقيدة المسيحية عقيدة فاسدة وأن المسيحيين كفرة ومصيرهم جهنم، مؤكدا : ” لن أعتذر.. هذا اعتقادى أقاتل عنه ما حييت”.

وأضاف عبد الجليل، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، ببرنامجه آخر النهار، عبر فضائية النهار One، أن القرآن قال “لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة”، ولذلك هم كفار، ولكن أخوتنا فى الوطن، والله هو من سيحاسب العباد، ونحن أيضا بالنسبة لهم كذلك.

وأردف وكيل وزارة الأوقاف السابق، أنه لم يختر توقيت هذه التصريحات، ولكنها كانت فى سياق تفسيره للآية.