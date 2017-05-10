أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارة مع ميكروباص بطريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي.

وقال الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف أنه تم الدفع ب 10 سيارات إسعاف فور وقوع الحادث.

من جانبه ، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى أنه تم نقل المتوفين ، والمصابين إلى مستشفى بورسعيد العام ، لافتا إلى أن حالات المصابين تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج ونزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وكسور بالعمود الفقرى وكدمات متفرقة بالجسم وسحجات مؤكدا على توافر أكياس الدم والأدوية بالمستشفى، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.