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بالفيديو والصور.. ثنائية خاطفة لأتليتكو والريال يعود بهدف في الشوط الأول
اتليتكو مدريد

بالفيديو والصور.. ثنائية خاطفة لأتليتكو والريال يعود بهدف في الشوط الأول

2017-05-10 21:29:40
محيط - أحمد عبد الخالق

انتهى الشوط الاول من لقاء أتليتكو مدريد ونظيره ريال مدريد في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتقدم الروخيبلانكوس بهدفين دون رد.

وجاءت أهداف أتليتكو عن طريق ساؤول نيجيز في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد تحويله عرضية برأسه داخل شباك كيلور نافاس حارس الريال.

وبعدها بدقيقتين استطاع أنطوان جريزمان تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء لم يتردد الحكم في احتسابها ضد الريال

وفي الدقيقة 44 عاد ريال مدريد بهدف عن طريق لاعبه أيسكو بعدما حصل الميرنجي على رمية تماس لعبها رونالدو لزميله بنزيمه ليراوغ ثلاثي أتليتكو على خط المرمى ويمررها لتوني كروس الذي سددها ويتصدى لها حارس أتليتكو ويكملها ايسكو في الشباك.

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اتليتكو مدريد 2

اتليتكو مدريد

انطوان جريزمان - اتليتكو مدريد

اتليتكو مدريد - ريال مدريد

انطوان جريزمان - اتليتكو مدريد

ساؤول نيجيز - اتليتكو مدريد

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