بالفيديو والصور.. ثنائية خاطفة لأتليتكو والريال يعود بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الاول من لقاء أتليتكو مدريد ونظيره ريال مدريد في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتقدم الروخيبلانكوس بهدفين دون رد.

وجاءت أهداف أتليتكو عن طريق ساؤول نيجيز في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد تحويله عرضية برأسه داخل شباك كيلور نافاس حارس الريال.

اتليتكو مدريد 1 : 0 ريال مدريد ، ساؤول د12 pic.twitter.com/8kYGxmKk5t — أهداف كرة القدم (@OnSideArVideo) 10 May 2017

وبعدها بدقيقتين استطاع أنطوان جريزمان تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء لم يتردد الحكم في احتسابها ضد الريال

اتليتكو مدريد 2 : 0 ريال مدريد ، جريزمان د16 pic.twitter.com/gnry8u721T — أهداف كرة القدم (@OnSideArVideo) 10 May 2017

وفي الدقيقة 44 عاد ريال مدريد بهدف عن طريق لاعبه أيسكو بعدما حصل الميرنجي على رمية تماس لعبها رونالدو لزميله بنزيمه ليراوغ ثلاثي أتليتكو على خط المرمى ويمررها لتوني كروس الذي سددها ويتصدى لها حارس أتليتكو ويكملها ايسكو في الشباك.