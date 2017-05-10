قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إنه يأمل أن تغير الولايات المتحدة قرارها بتسليح القوات الكردية التي تحارب تنظيم داعش في سوريا بحلول موعد زيارته لواشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وبعد أن وافق ترامب على إمدادات الأسلحة دعما لحملة استعادة مدينة الرقة السورية من داعش قال أردوغان خلال مؤتمر صحفي إنه يريد أن يصدق أن حلفاء تركيا سينحازون لأنقرة وليس للمنظمات الإرهابية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا سوريا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا في جنوب شرق تركيا منذ العام 1984 وتعتبره الولايات المتحدة وتركيا وأوروبا منظمة إرهابية.