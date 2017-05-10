تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعي فيديو للدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وهو يصرّح بأن “زوايا الصلاة” المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أصبحت سببًا من أسباب التطرف وانتشار الأفكار التكفيرية، زاعمًا أن الدين تحول إلى سوط عذاب، فأصبح وسيلة لقتل البشر وقطع الشجر، على حد قوله.

وأضاف “نصار”، خلال مؤتمر “الخطاب الديني بين ضرورات التجديد والحفاظ على الثوابت”، اليوم الأربعاء، أن تجديد الخطاب الديني لن يتم إلا بمحاربة التطرف ومواجهة الفكر التكفيري والقضاء عليه، مؤكدًا أن التطرف يحول الفرائض الإسلامية إلى شكليات.

وأشار “نصار”، إلى أن السبب الرئيسي لإلغاء “زوايا الصلاة” بكليات الجامعة، جاء بعد زيارة وفد إسباني لإحدى الكليات ورؤيتهم ساحة الكلية وهي ممتلئة بالمصلين، وهو “منظر لا يليق بالمنظر العام ولا بالإسلام”، موضحًا: “كذبت على الوفد الإسباني وقولتلهم عندنا أستاذ مات وبنصلي عليه”، حسب تعبيره.