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"الدستوري الفرنسي" يعلن رسميا فوز إيمانويل ماكرون برئاسة البلاد
ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

"الدستوري الفرنسي" يعلن رسميا فوز إيمانويل ماكرون برئاسة البلاد

2017-05-10 21:08:25

أعلن المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الأربعاء، فوز ايمانويل ماكرون رسميا برئاسة فرنسا بحصوله على 66.10 % من الأصوات مقابل 33.9 % لمنافسته مارين لوبن زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف و ذلك خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

و قال لوران فابيوس رئيس المجلس الدستوري، ان ايمانويل ماكرون (39 عاما) أصبح بذلك الرئيس الثامن في الجمهورية الفرنسية الخامسة حيث صوت له 20.743.128 ناخبا في مقابل 10.638.475 لمارين لوبن.

يشار إلى أن نسبة الأمتناع في جولة الإعادة بلغت 25.44 % في مقابل 22.23 % في الدورة الأولى.

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