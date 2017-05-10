عبر الإعلامي أحمد موسى، عن غضبه الشديد، لصدور حكم حبس البرلماني السابق توفيق عكاشة سنة وتغريمه كفالة قيمتها 5 آلاف جنيه؛ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكتب «موسى»، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حبس الزميل الإعلامي توفيق عكاشة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه.. أطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإيقاف هذه المهزلة».

وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عرايس، وبسكرتارية أحمد أبو السعود، قضت بحبس البرلمانى السابق توفيق عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراه سنة وكفالة 5 آلاف جنيه.

وأحال النائب العام توفيق عكاشة عضو مجلس النواب السابق، للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وكشف مقدم البلاغ أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.